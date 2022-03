Een van de allerfijnste dingen om te hebben is een oprit. Dan kom je thuis met de auto en hoef je niet te zoeken naar een parkeerplek, want je hebt al een parkeerplek op je eigen oprit. Heerlijk. Maar niet iedereen heeft een oprit. Bijvoorbeeld niet in shithole cities zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Ook in Zuid-Limburg hebben weinig woningen een eigen oprit, maar dat is omdat de auto's anders van de heuvels afrollen natuurlijk. In Oost-Friesland en Drenthe zijn dan juist weer relatief heel veel opritten, net als in Zeeland. U merkt het al, er is een hoop te ontdekken op deze geweldige OPRITTENKAART VAN NEDERLAND. KLIK DAN.

VOORBEELDFOTO VAN EEN OPRIT IN HET WILD