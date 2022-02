Hi Redactie,

Ik wou jullie dit even tippen aangezien het erg vervelend nieuws is voor de huidige oorlogsregio en wellicht daarbuiten, op bijgesloten plaatje zien jullie dat er sinds vandaag opeens sterk verhoogde gamma straling wordt weergenomen rond het gebied ten noorden van Tsjernobyl, dit is een exclusie-zone aan de zijde van Wit-Rusland (soort nationaal park waar het niet de bedoeling is dat je de grond te veel beroert), waarschijnlijk is door druk verkeer in de regio allemaal materiaal de lucht in gegaan wat verhoogd radioactief is en in de wind terecht kan komen.

Dit is openbare informatie live te volgen via remap.jrc.ec.europa.eu. Het niveau wat nu waargenomen in dit gebied ligt nu in de categorie 300-500nSv/h waar het normaal rond de 100 tot 125 ligt. (pieken tot 200 zijn nog acceptabel en komen ook in west europe wel voor maar daaboven is hoogst uitzonderlijk helemaal als het normaal 3 tot 4x zo laag is). Enige kanttekening, dit zijn sensoren in Wit-Rusland dus de betrouwbaarheid is niet even goed als in sommige andere landen.

Groeten, Trouwe GS-fan

NOU. Wat denken de experts alhier?