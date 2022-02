Waar ligt voor u Reagans "price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance"? Vanaf welke breedtegraad staat u met uw vinger op de trekker, een leeg magazijn en een gesmolten loop tot aan uw knieën in uw eigen hulzen met uw laatste adem Het Wilhelmus te zingen? Vanaf welke hoofdstad is het offer van uw zonen geoorloofd? Welk bruggenhoofd is er definitief een te ver?

Vanaf waar bent u bereid te Sterven Voor Europa? En welke tekst mag er op uw grafsteen Scheveningen

Checkpoint Charlie (Berlijn)

De Molotov–Ribbentrop-grenslijn door Polen

Vilnius, de hoofdstad van Litouwen

Kiev, de hoofdstad van België

Uiterst West-Ierland



Poll is Verlopen.

Vanaf waar bent u bereid te Sterven Voor Europa? En welke tekst mag er op uw grafsteen

A Time for Choosing!

Wat vinden we van de (als extreemlinks beschouwde) Chomsky-lijn?