:

Ze is in november 2019 door Turkije op het vliegtuig naar Nederland gezet. Ik ken alle details niet, ook niet van de uitspraak, maar zeg dat ze sinds aankomst in Nederland in voorarrest heeft gezeten - dat is dan ca 2 jaar en 3 maanden - en dat ze de standaard 'korting' wegens goed gedrag krijgt - een derde van de opgelegde straf; in dit geval dus 1,5 jaar - dan hou je nog maar 9 maanden over die ze nu moet 'brommen'.

Ik had eigenlijk verwacht dat de rechter dat restant als 'voorwaardelijke straf' zou opleggen, zodat ze meteen na haar rechtszaak weer losgelaten zou worden in onze samenleving. Dat is immers gebeurd bij al die andere IS ratten die eerder 'terecht stonden'. Maar daar heeft deze rechter kennelijk niet voor gekozen. Vandaar dat je leest: de zwaarste straf tot nu toe opgelegd aan een ISer.