Even driewerf applaus en buigingen voor het leven van de 72-jarige Monique (niet de vrouw op de foto hierboven). Monique dacht dat ze die vieze storm te slim af was: lekker thuis, met haar man Corné (72), en zijn dikke frikandel. Dus Monique stak die frikandel in haar mondje. En toen ging het bijna mis! Tot overmaat van ramp was 112 onbereikbaar, omdat andere mensen ruzie hadden met bomen. Gelukkig kende Corné de formule van Heimlich. Wel is hij woest op die lamzakken van 112 die een beetje zaten te lanterfanten tijdens zo'n gevaarlijke storm. "Nog steeds is hij verontwaardigd dat hij niemand kon bereiken bij de hulpdiensten." Nou, wij draaien het om. Welke gek eet er nou een FRIKANDEL tijdens een levensgevaarlijke storm?