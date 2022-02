Het KNMI ontkent betrokkenheid bij het superviral plaatje 'Windkracht 9, Storm, grote schade, Sander Schimmelpenninck waait om'. Met daarbij een silhouet van een vallende baby. Is zogenaamd grappig omdat Sander Schimmelpenninck 1.47 meter is en normale mensen niet. Normale mensen waaien, in tegenstelling tot Sander Schimmelpenninck, pas om bij 'Windkracht 10, grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om'. "Deze plaatjes komen niet van ons", aldus het KNMI in een uitgebreide persverklaring op Twitter. Daarbij verwijst het KNMI naar een pagina over de windschaal van Beaufort waar de verwijzing naar Sander Schimmelpenninck inderdaad niet (meer) te vinden is. Marijke Stor van de politie Amsterdam heeft nog niet gereageerd op deze misdaad tegen de misselijkheid. Sander Schimmelpenninck laat in een korte verklaring weten het allemaal 'erg kinderachtig' te vinden. "En nu ga ik verder met mijn Duplo."