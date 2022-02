Er zijn een paar dingen zeker in het leven: de paus is katholiek, water is nat, bolognese chips is de lekkerste chips en bij het Nederlandse schaatsteam op de ploegenachtervolging is er altijd gezeik. Ook nu weer. De vrouwen bakten er in de voorronde weinig van en werden vierde, terwijl de mannen er in de voorronde weinig van bakten en vierde werden. Vandaag worden de halve finales en de finales geschaatst en HET MOET HARDER. Dus HARDER SVP Ireen Wüst met je legendarische prestatie op de 1500, HARDER SVP Irene Schouten met je twee gouden plakken om je nek, HARDER SVP Antoinette de Jong die ook al een medaille heeft gepakt, HARDER SVP Patrick Roest met je twee zilver, HARDER SVP Marcel Bosker en HARDER SVP Sven Kramer. Hup Holland hup.

VROUWEN: Verliezen kansloos van Canada, rijden rond half negen tien tegen Rusland om het brons.

MANNEN: Verliezen kansloos van Noorwegen, rijden iets na half negen tien om het brons tegen een ploeg die waarschijnlijk ook beter is.

OP TWITTER: Wordt geroepen om het ontslag van de bondscoach.

VROUWEN: Pakken brons.

MANNEN: Niet eens brons.