Van kop af aan GOUD GOUD voor Suzanne Schulting op de 1.000 meter kamikazekortebaan! Een sport die gedomineerd wordt door omkoperij van Chinezen, Nederlandse meneren die er niks van bakken en Itzhak de Laat die in gewonnen positie in de laatste bocht een gaatje itzhakdelaat is er maar één absolute koningin: Suzanne Schulting. Op kop knalbeuken en winnen. Ze maakte het nog even spannend, met een glippertje en een of andere Koreaanse smurf die nog in de buurt kwam, maar het is gewoon weer GOUD! Geen gelul over straffen (Koreaansen mogen namelijk niet winnen in China). Het is officieel YES, iedereen is trots, analyticus Niels Kerstholt is emotioneel, is het al tijd voor bier, ja dat is het.

Voor de buitenlanders onder ons