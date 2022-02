"Grensoverschrijdend gedrag, kent u die uitdrukking?"

Zo zou een preek van Dominee Gremdaat kunnen starten.

"Grensoverschrijdend gedrag, wat is dat eigenlijk?"

Zo zou een aflevering van Theo en Thea kunnen starten.

Maar inderdaad, waar hebben we het over?

Zoals bij zo veel vage grenzen zijn we het er allemaal over eens dat er van grensoverschrijding sprake is als men behoorlijk ver over die grens heen is gegaan, dus als we niet precies hoeven aan te geven waar die grens nou loopt. Het maakt dan niet uit of ik vind dat die grens hier loopt en jij denkt dat die grens een stukje verder getrokken is, want we zijn het er allebei roerend over eens dat degene over wie we een oordeel hebben die grens behoorlijk gepasseerd is.

Dat is de 'twilight zone' waarin we ons altijd al bevonden hebben en waarbinnen we nu plots scherpe grenzen willen trekken. En we willen van alle gedrag vervolgens onmiddellijk kunnen beoordelen of het al dan niet grensoverschrijdend is. Als iemand zich aan de ene kant van die magische grens bevindt, dan is er niks op hem aan te merken, maar zet hij één kleine stap over die grens, dan is hij meteen zwaar fout, dan is er onmiddellijk sprake van laakbaar gedrag.

Het lijkt mij terzake onmogelijk om een scherpe grens te definiëren en op basis daarvan menselijk gedrag stelselmatig te categoriseren als goed of fout. Want waar die grens ligt, dat is contextgebonden, dat hangt af van tig factoren, dat is niet in formules of algoritmes vast te leggen, dat evolueert ook, soms snel, soms langzaam, is vandaag zus en morgen zo, is hier duidelijk daar onduidelijk, soms goed geregeld, vaak onduidelijk. Als je een beetje fatsoenlijk bent opgevoed dan heb je een hoop gereedschap meegekregen om je gedrag snel en doeltreffend aan te passen aan de steeds wijzigende omstandigheden, dus om contextgebonden te ageren en te reageren. En ben je een beetje geestelijk gezond, dan weet je dat gereedschap ook effectief in te zetten. Maar er hoeft niet veel uit balans te geraken om ervoor te zorgen dat deze of gene zich over de grenzen begeeft die door de meesten worden getrokken. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en het is spannend en verleidelijk om de grenzen op te zoeken. Omgekeerd, omdat de ander de grens heeft verlegd kun je je zonder dat je dat wilde plots in de gevarenzone bevinden, soms zelfs met terugwerkende kracht.

De echte klootzakken zijn diegenen die snappen hoe het werkt met die grenzen en moedwillig contexten creëren of situaties uitbuiten om aan hun gerief te komen. Ze wéten dat ze zwaar over de grens gaan en dat willen ze ook, maar ze weten ook hoe ze er mee weg kunnen komen. Ze jagen, ze lokken in de val, ze manipuleren, ze chanteren, en ze wissen hun sporen uit, zorgen ervoor dat ze geen sporen nalaten, ze chanteren of kopen af. En al te vaak doen ze dat collectief, steunen ze en dekken ze elkaar, opereren ze als een roedel. En als het ze al te gemakkelijk af gaat, dan wordt de grensoverschrijding institutioneel.

Moeten we terug? Nee. Laat het allemaal maar aan de oppervlakte komen. Maar er zullen daarbij veel slachtoffers vallen, mensen die een beetje tussen wal en schip vallen, misschien wat onvoorzichtig waren of al te naïef, terwijl de schoften buiten schot blijven, gewoon omdat we te hypocriet zijn, niet eerlijk ten opzichte van onszelf. Er is een soort van bloeddorst nu, en het aantal wraakgodinnen neemt per dag toe, schuift al te gretig aan om in de brede discussie een duit in het zakje te doen. It's payback time, er gaat afgerekend worden, het ligt nu even never nooit niet aan de vrouwen maar altijd aan de mannen.

Maar een schoft is een schoft, of het nou een man is of een vrouw. We zullen er samen voor moeten zorgen dat de schoften geen kans krijgen om hun spel te spelen.