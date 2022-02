Ergens op een Spaans eiland zit iemand heel hard handenwrijvend klaar voor de televisie voor de ALLERSAAISTE schaatskijkafstand van de Olympische Spelen: de 5.000 meter voor vrouwen. Liefst zes ritten met heel veel rondjes, waarvan zeker vier ritten zich af lijken te spelen in totale slowmotion, en dan krijg je tussendoor ook nog het geneuzel van Martin '3de plek WK afstanden 1997 Warschau' Hersman, Mark 'Ole Einar Bjørndalen' Tuitert of Annette 'ook wel een keer zilver' Gerritsen over afzetlijnen, schema's en dingen die beter hadden gekund. Vaak is dat: harder rijden. Die Tuitert bleef een keer overeind toen de rest faalde en nu denkt hij al twaalf jaar dat hij de klapschaats heeft uitgevonden. Enfin, Irene Schouten dus, ze heeft al zo'n heerlijke medaille en daar komt natuurlijk een tweede gouden medaille bij. Want de rest kan er het volgende van: NIKS. Hup Irene Schouten, allemaal rondjes 32-midden! Stijlloze voorspelling: 1. Schouten, 2. Weidemann, 3. Sablikova. Winnende tijd: 6.50.52.

UPDATE: In godsnaam mensen, we zijn begonnen met de rit tussen Horikawa en Zuyeva. Beide vrouwen rijden met handen op de rug. Nog 11 rondes! Morikawa komt na 1.000 meter door in een rondje 33.7

UPDATE: Zuyeva neemt het initiatief over. Mooi hoor! Ze gaat richting een tijd onder de 7.00, zegt Martin Hersman

UPDATE: Nee hoor, Martin, de Olav Mol van de schaatssport (al is hij wel beter dan shorttracklachertje Jeroen Joris van den Berg) zat er helemaal naast. Niks geen 6.55 of 7.00, het wordt 7.02.91 voor Zuyeva. Wat een spanning. Koffie & door naar rit 2, Mei Han tegen Magdalena Czczsyczysysczyzyyszcyn, de rare verre nicht van Winston Gerschtanzuicziziczzzwitz

UPDATE: Czzczczcsyczczczczysysysyczn is kansloos tegen Mei Han. "Drie ronden nog en dan mag Sanne in 't Hof", zegt Martin Hersman

UPDATE: Mei Han bakt er niks van (7.08.37) en Czsyysysysyzyzyyzsyzszszyszszszon is al helemaal smerig slecht. Haar eindtijd is een lachwekkende 7.21.49. Bij de commentator, die invaller voor Herbert Dijkstra, gaat het weer over de leuke socialfilmpjes van Sanne in 't Hof. Maar kan ze goed schaatsen?

UPDATE: NU SANNE IN 'T HOF! Van die leuke filmpjes. Sorteerde voor dit seizoen nog pakketen voor DHL, ging werken in een sushirestaurant, deed dingen voor de GGD én werkte in het magazijn van de LIDL. Wat een megatalent. Ze is alleen niet zo van de snelle start. Doorkomst Sanne na 1.000 meter: 1.25.55 en dan weet u genoeg

UPDATE: Sanne moet terug naar de 33.0! Kan helaas niet mee met Voronina. Dat is dan ook de houdster van het wereldrecord...

UPDATE: In 't Hof heeft haar eigen race gereden! Maar HELAAS kon ze niet mee met Voronina. De vrouw uit het land 'ROC' rijdt 6.56.99, ónze Sanne in 't Hof rijdt een respectabele 6.59.78. Maar ja, u weet wat ze zeggen over de Olympische Spelen: winnen is belangrijker dan meedoen.

En dan nu: de dweil

UPDATE: Sablikova! Vroeger onverslaanbaar. Nu is ze 95 jaar oud. HAHAHA vroeger interviewde iedereen haar in het Duits. MAAR ZE SPRAK GEWOON ENGELS

UPDATE: Verdomme Sablikova gaat weer hard hoor. Allemaal rondjes 32.4 en 32.5

UPDATE: Gadverdegadver Sablikova rijdt 6.50.09 en dat is sneller dan de door GeenStijl voorspelde winnende tijd. We kotsen de hele plee vol

UPDATE: Een na laatste rit. Weidemann (is een vrouw) tegen Wiklund. Gaat ook hard: ja hoor, in het groen. Sneller dan Sablikova. Weidemann rijdt zelfs rondjes 31-hoog. Wat gebeurt hier eigenlijk???

UPDATE: Prachtige tijd hoor! 6.48.18 voor Weidemann. De vervelende Sablikova, die altijd schaatst alsof ze een dino-ei tussen haar knieën heeft liggen, wint gelukkig niet. Eigenlijk hebben we al gewonnen. MAAR NU SCHOUTEN.

UPDATE: SNELLE OPENING VOOR IRENE SCHOUTEN

UPDATE: "Schouten pakt het schema van Weidemann en gaat er met een lineaal langs"

UPDATE: Niet te doen wat spannend. Net zo spannend als het einde van alle films van M. Night Shyamalan

UPDATE: 31.8!!!!

UPDATE: NOG EEN KEER 31.8!!!

UPDATE: 31.7!!!!!!!!

UPDATE: 31.6!!!!!!!!!!!

UPDATE: 31.1!!!!!!!!!!!!

IRENE SCHOUTEN WEER OLYMPISCH KAMPIOEN

Einde liveblog

Loting

1. Momoka Horikawa - Maryna Zuyeva

2. Mei Han - Magdalena Czyszczon

3. Sanne in 't Hof - Natalia Voronina

Luisteren naar gelul van Rintje

4. Martina Sablikova - Misaki Oshigiri

5. Isabelle Weidemann - Ragne Wiklund

6. Irene Schouten - Francesca Lollobrigida