Er is geen schaatsen, maar er is toch schaatsen

U vroeg zich, samen met sportliefhebber pur sang Bert Brussen, al af wat u vandaag met uzelf aan moest. Er is namelijk geen schaatsen op de televisie. Maar! Gelukkig is er wel schaatsen op de televisie, namelijk kortebaanschaatsen. De complete 1500 meter bij de mannen (met Sjinkie! en ook met Itzhak de Laat en Sven Roes) en tevens ook daarnaast de voorrondes van de 1000 meter (met Poutsma, Schulting & Velzeboer) én de halve finale van de relay bij de vrouwen. U krijgt dus wél spektakel en gedoe over jurybeslissingen en géén races waarvan iedereen, behalve Martin en Herbert, al kan zien hoe het afloopt. In het commentaarhokje zit Joris van den Berg, die wij vooral kennen van het op het moment suprême missen van de wereldtitel van Sjinkie Knegt in 2015 (na de break). Dat wordt dus zelf rekenen. Of gewoon op Eurosport kijken, dat kan natuurlijk ook.

UPDATE: Roes door naar halve finale, De Laat gevallen (en eruit), Sjinkie wint zijn heat (en dus uiteraard ook door)

UPDATE: Poutsma door, Schulting soeverein (Olympisch record), Velzeboer door

MEH: Roes en Sjinkie uitgeschakeld

VROUWEN AFLOSSING: Naar de finale! Zometeen nog de finale 1500m mannen met een miljoenmiljard finalisten, waaronder 0 Nederlanders

GOUD: Voor Hwang (Zuid-Korea) op de 1500 meter



TV geschiedenis

Whoa