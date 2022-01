De politie kennende wanneer zij beelden vrijgeven aan Opsporing Verzocht etc, zouden het best beelden van 18 mei 1975 (jongstleden) kunnen zijn. Daar zitten ze niet mee, de dader*(!!! want dat is het), heeft immers ook rechten.

*voor alle mensen die gaan klagen dat het de verdachte, en geen dader, is:

Nee op de beelden staat de *dader*. Hij is degene die gepint heeft, met een kaart die niet van hem is. Wie de dader is weten we niet. Dat is onbekend. Daarom zoeken we hem. Als straks Storm, Lucas, of Constantijn wordt opgepakt, dan is *dat* de verdachte. Want we weten niet of Storm, Lucas of Constantijn (de verdachte) ook de persoon op de foto is (de dader). *DAT* moet een rechter beoordelen. Maar feit is dat degene die met zijn smoel op de camera staat, de gestolen pinpas uit zijn zak pakt, de pincode van de eigenaar intikt, het geld opneemt van de rekening van het slachtoffer, dat geld in zijn eigen zak steekt en ermee weg loopt, dat *dat* de *dader* is. Dus ff geen woord meer over dat die onbekende debiel, genaamd John Doe, een verdachte is.