Jongen schenkt bier in

Nou nou poeh poeh hè hè dat was wat. Meteen een fiks katertje van al die kopstote.. Verdomme dit is helemaal niet uw eigen bed!! Waar bent u? Oh ja, u werd versierd door die knappe serveerster! En u ging met haar mee naar huis!! U ligt in haar bed! Shit u moet op het werk zijn. Waar zou de fiets staan? Zitten er nou kebabslierten in uw haar? U boert wijn op. Hebt u ook wijn gedronken..? En uw reet doet ook pijn. Ze zou toch niet? Er ligt een briefje op tafel. "Het was gezellig, groeten Dirk. Jus in de koelkast"

EN DIT WAS NOG MAAR DE WOENSDAG

Jongelui drinken bier

Knapen drinken bier

Serveerster tapt bier

Kerels drinken bier

Ober loopt rond met bier

Ober loopt nog steeds rond met bier

Boys proosten met bier

Serveerster zoekt bestemming voor bier

Bier