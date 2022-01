'Kwaliteitscouranten' en 'cultuur', the gift that keeps on giving. Vandaag: de Volkskrant liet een 'verslaggever' naar het (online, want corona) Groningse popfestival Noorderslag kijken. Wat er toen gebeurde zal helemaal niemand verbazen, of misschien ook wel, want eigenlijk is het toch elke keer weer schokkend hoe verdrietig weinig distantie, professionaliteit en kritisch vermogen die 'kwaliteitsjournalistiek' heeft als het er op aankomt. In die hele Volkskrant-'reportage' over Noorderslag staat letterlijk geen één kritische letter. Van de allereerste letter 'O' tot aan de allerlaatste letter 'd' en de laatste drie puntjes is het een totale dweperij met het 3FM-talent wat zich mocht presenteren in Groningen. Kennelijk waren alle bands en artiesten helemaal perfect. Dat zou theoretisch nog kunnen, maar breng het dan tenminste een beetje professioneel. Geef de lezer dan tenminste nog het idee dat je er als verslaggever kritisch over hebt nagedacht en dat al je woorden écht op geen andere wijze konden worden opgeschreven. Maar dit...dit...dit is puberaal bakvissengedweep, naïeve, oppervlakkige bewieroking, blinde aanbidding van (vooral vrouwelijke) muzikanten en vrouwenbands die het uitstekend zou doen in een gemiddelde Havo 3-schoolagenda of Hello Kitty poeziealbum. Dus absoluut NIET in een 'kwaliteitscourant'. Dat je spontaan klaar komt van die overgehypte, instantsucces gemarketeerde Precies Zoals Het Hoort Nederlandse middle of the road bandjespoep (vooral omdat het 'vrouwen' zijn wat zo lekker in je woke agenda past, de kop Op Noorderslag werd duidelijk dat dit het jaar wordt van de vrouw in de popmuziek spreekt verder boekdelen) is al erg, maar die ronkende Komt Dat Zien Het Is Hier Fan-Tas-Tisch-boilerplate advertorialcopy stinkt ontzettend naar een 'deze content is betaald door platenmaatschappijen en 3FM' (hahaha, tautologie!)-advertorial. Leest u even mee?

"Het wemelt in Nederland van het nieuwe poptalent".

Ohja? Dat moet je dan maar eens onderzoeken en aantonen, niet feitenvrij roepen al helemaal niet als inleiding. Dat is een beetje het idee van een artikel, dat de lezer jouw conclusie kan gaan delen aan de hand van de door jou aangedragen feiten en beschrijvingen. Bovendien weet iedereen dat er in Nederland best veel wemelt, maar niet veel 'nieuw poptalent'. Het is dan ook Nederland, dude. Nuff said, Bløf said.

"Wie zaterdagavond op 3FM de festivalstream aanklikte, kwam ogen en oren tekort."

Er waren geen andere streams beschikbaar dan op de 3FM-site? Dat zal toch haast niet? Normaal gesproken luisteren er naar 3FM namelijk zó weinig mensen dat vrijwel niemand in Nederland weet dat ze ook een website hebben. Los daarvan: 'Ogen en oren tekort'? Zozo! Dat begint lekker afstandelijk en kritisch! 'Je komt ogen en oren tekort'...is meestal het clichématige begin van een wervende reclamefolder voor een B-pretpark, een trailerpark-amusementshal, een occassionautodealershowroom, een kermis of een nieuw product van Yoko of Action-huismerk, niet van een reportage in een kwaliteitskrant.

KLABAM! HATSJIEKIDEE!

"Vanaf 8 uur was het genieten...je kon de ene na de andere muzikale ontdekking doen...Al scrollend, klikkend en van scherm wisselend viel je van de ene verbazing in de andere...wist te overrompelen met sprankelende optredens...Het was zelfs echt even lastig kiezen en snel schakelen toen tussen 9 en 10 uur alle dames tegelijk op het programma stonden...Uitbundig en frivool...een optreden dat als groots en meeslepend de boeken in kan...het gevoel getuige te zijn van een stukje popgeschiedenis in wording...De diversiteit en kwaliteit waren zo groot..."

Zucht. Het lijkt goddomme wel alsof je een artikel over Thierry Baudet op De Dagelijkse Standaard leest! Hebben ze bij de Volkskrant geen stijlboek waarin, ongeveer op pagina 1, dikggedrukt staat: 'Probeer gemeenplaatsen, clichés en al te vette adjectieven zoveel mogelijk te vermijden'? Ja zeker hè? Ja. Dachten we al. Het idee is dat de verslaggever verslag doet, niet dat de verslaggever probeert een te dure auto die 'altijd heeft binnengestaan' probeert te verkopen aan een oud omaatje.

"ls het festival nog altijd de graadmeter is voor de stand van zaken in de Nederlandse popmuziek, dan kunnen we vaststellen dat 2022 het jaar van de vrouw in de popmuziek gaat worden."

Aap ---> Mouw. Het is dus niet genieten van verbazingwekkende en ogen en oren tekortdoende muziek omdat de muzikanten zo getalenteerd zijn, nee, het is vooral geweldig omdat 'de vrouw' eindelijk ook eens meedoet in de popmuziek en '2022 het jaar van de vrouw in popmuiek wordt'. Vet gaaf man! Wat zullen de intersectionele millennials blij zijn! Regenboogje. Regenboogje. Regenboogje.

Maar als het je vooral te doen is om het lafjes en verbindend inkleuren van de wokegaatjes in je deugende moralistenagenda zég dat dan gewoon. Schrijf dan gewoon op dat je woke identiteitspolitiek belangrijker vindt dan de muziek zelf. Draai er dan niet omheen met al die slijmerige adjectieven, be a man with balls and just grab her by the pussy! Hou je bek en bef me, om met de eveneens op Noorderslag optredende Merol te spreken. ("Merol presenteerde nieuw werk dat rustiger en minder op gimmicks rust dan haar Hou je bek en bef me, waarmee ze drie jaar geleden doorbrak").

Wat de Volkskrant-lezer na lezing weet? Dat de verslaggever dolgraag eens in het broekje van Merol, S10, Froukje en Di-rect wil, dat de verslaggever twijfelt tussen stemmen op GroenLinks of Bij1 straks in maart, dat de verslaggever die ene laatste dappere 3FM-luisteraar is en dat de verslaggever niet kan wachten tot hij woordvoerder van een platenmaatschappij of tourmanager van een Nederlands succesbandje wordt. Of zendermanager bij 3FM. Erg leuk allemaal, constructief verbindend en vooral heel erg hoopvol. Lekker deugend artikel ook, kan zo ongezien op de Volkskrant-website.

De lezer heeft er verder geen zak aan. Die wacht nog steeds op een afgewogen, onderbouwd en kritisch oordeel, geschreven door een muziekkenner die zich niet laat verblinden door zijn eigen passie en voldoende professionaliteit bezit om te weten dat een artikel vullen met louter clichématige bewieroking en puberale aanbidding in werkelijk elke krant misstaat, zelfs in AD, de Telegraaf-rubriek Vrouw of 80% van RTL Nieuws.nl (RTL '''nieuws''').

Gewoon omdat het stinkt. Al helemaal als op geen enkele wijze duidelijk wordt waarom het allemaal zo fantastisch is, anders dan de obligate 'weer een vinkje erbij op de woke identiteitskalender' aanwijzingen.

Laffe glibberige bagger. Typisch Volkskrant. Nul ballen. Daarom: nul ballen.