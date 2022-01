Altijd als wij zin hebben om eens even hard te lachen, maar toch ook iets te leren, lezen wij de 'satire' van de Flexibele Opiniemaker in de Volkskrant. De ene keer een zogenaamde mening over dit, de andere keer een zogenaamde mening over dat, en altijd met een opvallende blik op de actualiteit waarvan je denkt: zo had ik er nog niet tegenaan gekeken. Daarom waren wij deze week ONTZETTEND benieuwd wat de Flexibele Opiniemaker van de Volkskrant voor flexibele opinie had over de hele affaire omtrent The Voice of Holland. Maar toen ging zijn column opeens over koppen in de krant en over Ajax en FC Utrecht of zoiets. Gek toch.

Iemand enig idee hoe dat komt?

Zit daar een embargo op of zoets?

Joehoe!

CONTACT!