Beetje wrang allemaal. Heb je een vetcoole surfschool/resort (300 AUD$ p/nacht) op een eiland in de Stille Zuidzee en je adverteert met awesome plaatjes van grote golven wordt-ie opgegeten door een hele grote golf. De tsunami hiero was tussen de 5 en 10 meter hoog, en dan is alles wel weg ja. De uitbaters van het beach resort laten weten (via sat phone, glasvezelkabel is nog stuk for weeks) dat ze alles kwijt zijn, behalve de kleren die ze zaterdag aanhadden. Gisteren zijn er patrouilletoestellen van het Australische en Nieuw-Zeelandse leger kiekjes komen nemen, landen kon niet want puinzooi op de landingsbaan. Dodental Tonga staat vooralsnog op 2. Pica's na de break. Meer Voor & Na Fotoos bij The Guardian.

Gelukkig hebben we de video nog

Tonga bedekt onder laag vulkaansmurrie

Omgekieperde containers in de haven

Hier valt het mee. Beetje vegen, klaar