FOTO (ANP): Coach Marco Borsato na afloop van de opnames van het nieuwe RTL4 tv-programma ‘The Voice Senior’. Nederland is het eerste land waar de 60+ versie van ‘The Voice’ wordt uitgezonden.

Nou niet meteen allemaal beginnen te speculeren over wat voor smerige dingen Frans Bauer (zie je, daar gaan wel al). Na het stopzetten van The Voice of Holland, trekt RTL ook de stekker uit de microfoon van spin-off programma's The Voice Kids en The Voice Senior. "Alle merken rond The Voice zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is", laat een woordvoerder weten aan NU.nl, en dat is op zichzelf best wel een onduidelijk statement: eergisteren meldde RTL zelf namelijk nog in een persbericht dat hangende het onderzoek geen nieuwe vragen beantwoord zouden worden. In dat persbericht werd met geen woord gerept over The Voice Senior of The Voice Kids. Ondertussen roept producent ITV slachtoffers op contact op te nemen met een advocatenbureau dat onderzoek doet naar de zaak. Je zou haast zeggen dat heel veel mensen in hele dure boardrooms heel erg zenuwachtig aan het worden zijn.

