De allereerste keer dat Hugo de Jonge eindelijk niet meer de pandemie-persconferenties presenteert, presteert die pedante zak glanzend geboende poep het om de première van Ernst Kuipers te verstoren door het podium op te eisen met een foto op een social media platform waarin hij met zijn poten op de bank met popcorn plus alcoholvrij pils naar zijn eigen voormalige positie kijkt.

En daar mag je dan natuurlijk niet chagrijnig over doen want dan ben je weer flauw en de man maakt gewoon een grapje en mag hij ook eens. Nou nee. Die ene keer dat ie ook gewoon een keer z’n muil had kunnen houden, moet ie gewoon z’n muil houden en niet de vrijdagavondstagiair van de Telebelgredactie triggeren om een treurig stukje te maken over een tweet waarin Hugo de spotlights weer naar zichzelf toe trekt (terwijl de cynische werkelijkheid van extreem vrijheidsbeperkende maatregelen verscholen zit in mailwisselingen waarin JenV en VWS een controlerende instantie orders onder tijdsdruk geven om een rapportje over 2G te maken dat later nét iets te lang niet geopenbaard wordt).

Niet dat Ernst Kuipers nou zo’n verademing is. Ten eerste doet hij fysiek veel te veel denken aan de lompe butler Lurch van The Addams Family of booswicht Voldemort uit Harry Potter of als je het wat dichter bij huis wil zoeken aan een bezoeker van Café het Hemeltje aan de Dijk in Volendam op precies die verkeerde nieuwjaarsnacht. Ten tweede is dat gefröbel met grafiekjes op een groot scherm en Irma in een klein hoekje ook om te janken zo larmoyant. KIJK SCHAPEN, PLAATJES BIJ JE PANDEMIE. Zodat je nóg minder van de regels begrijpt en niet alleen omdat niemand grafieken kan lezen.

Maar als je echt wilt weten hoe er in Den Haag én de Haagse pers wordt gedacht, moest je naar het decor kijken: twee jaar in een pandemie, en een dozijn interieurnichten is ingevlogen om eens een lekker gers nieuw behangetje in het grafiekjesdecor te kwasten. Die frisse ViSuAlS hielden de media onnodig afgeleid terwijl de grafiek waarin de lijntjes van het beleid en de realiteit in hele korte tijd steeds wijder uit elkaar zijn gaan lopen in de hele vrijdagavondshow niet voorkwam. Heel klein-ondernemend, horecawaard- en 'niet-essentieel'-winkelierend Nederland balanceert op het scheermes tussen omvallen of dan maar open gaan en hopen dat niemand handhaaft maar in Den Haag was media en macht weer heerlijk eensgezind aan het tunnelstaren.

Erger nog, het lijkt godverdomme wel steeds gezelliger te worden in die perscozaal. Gebbetje hier, grolletje daar, staatsomroepambtenaren die het allemaal nog steeds niet streng genoeg lijken te vinden terwijl heel twittersurfend Nederland werd afgeleid door de popcorn en de patta’s en de piano van Huug en ondertussen dringt het overduidelijk niet meer bij die gewoontedieren van de griepduiding door dat steeds meer mensen hun levenswerk naar de ratsmodee zien gaan omdat hun winkels, kroegen, restaurants en freelance handel in de evenementensector door hun reserveringen, reserves en pensioenen heen gebrand zijn. Die mensen moesten Rutte horen uitleggen dat winkels open mogen, "met maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter" ALSOF MENSEN GODNONDEJU MET EEN ROLMAAT IN DE AANSLAG NAAR EEN WINKELSTRAAT GAAN sorry sorry we wilden niet schreeuwen maar het is zo’n wezenloze aanblik om die kudtpolitici (voor wie geen enkele regel geldt behalve als de camera’s snorren) en die kudtmedia (voor wie geen enkele regel geldt zolang de camera’s snorren) met een soort onverschillig geouwejongenskrentenbrood naar gevoelloze grafiekjes over de toenemende mentale mankementen onder jongeren te zien kijken.

Hugo de Jonge kon niks, maar hij is allesbehalve de enige die met zijn poten op de bank de pandemie uit zit terwijl kleine nering voerend Nederland steeds dieper wegzakt in het gegier uit de poepkar van een pandemie die steeds meer op Mark Rutte’s Melige Medische Musical begint te lijken.

Maar hee. Het is vrijdag. Morgen mag je weer een beetje winkelen, met je FFP2-masker op je muil. Iemand nog popcorn en een nulpuntnulletje? Hè, gezellig.

