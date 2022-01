Soms denk ik dat ik echt te veel zoop en snoof in de ‘eighties’. Ik studeerde namelijk in Amsterdam en kan me een aantal zaken herinneren: de pleinen stonden nog vol met fietsen ipv ME bussen. De hele ‘rue-de-vaseline’ was een grote gezellige smeltkroes van homo en heteropubliek (uiteraard van de homo’s maar gezellig en tolerant genoeg om avonden heteroseksueel in door te halen). De stad was nog een van de uitgaans-voorlanden waar het geweldig feesten was zonder 687 moeilijk geforceerde a-typische malle non conformistische mega festivals per jaar. Alle seksuele malligheid en ‘oeh in neem nu toch een taboe in mijn mond hihihi’ die men nu ‘bespreekbaar’ denkt te moeten maken, was toen bespreekbaar en is door diezelfde ‘oeh ik neem nu toch een taboe in mijn mond hihihih’ typisch in de taboesfeer geduwd de afgelopen twee decennia.

Maar misschien was dat allemaal een droom.