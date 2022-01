Tuurlijk, het is de eerste aflevering. En eerste afleveringen trekken altijd de meeste kijkers. Maar toch: die eerste aflevering van talkshow VI Vandaag (SBS) versloeg toch maar mooi zowel de comazaaitalkshow Op1 (NPO) als de RTL-BN'ers-showroom Beau (even Googlen wie of wat dat is, red.) Je mag dus zeggen dat drie blanke politiekincorrecte heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd en hoger die snoeiharde grappen maken en schijt hebben aan laffe nuances, walmend deugen, ideologisch fatsoen en overige D66-achtige dichtgetiktheid gewoon een gat in de markt vullen. Een gat in de markt wat zowel de commercielen als de gesubsidieerden al jaren wanhopig proberen te dichten en waarin ze al jaren wanhopig falen. Goh, ja, jeetje, gunst, poepoe, tuttuttut, hoe zou dat nu toch komen hé?

Zou het misschien iets te maken hebben met het feit dat ze bij VI Vandaag (en voorheen de andere versies van VI met hetzelfde trio blanke heteroseksuele mannen) niet telkens verplicht een hinderlijk nietszeggende BN'er aan tafel hebben zitten waarvan iedereen weet dat 'ie er alleen maar zit om een zoveelste nieuwe entertainmentkitschshow te verkopen?

Zou het misschien te maken hebben met het feit dat Wilfred Genee gewoon vragen stelt, álle vragen, ook als ze even niet goed uitkomen en daarna blijft doorvragen ook als het moeilijk wordt?

Zou het er misschien mee te maken hebben dat de gulle lach en de humor er vooral heerst, in tegenstelling tot de zure moralistenernst van een gemiddelde aflevering Op1 die bij de kijker al snel als een steeds strakker aangetrokken strop om de nek voelt?

Zou het misschien iets te maken hebben met het vernieuwende en frisse gebrek aan '''deskundigen''' die elke aflevering weer Ab Osterhaus, Diederik Gommers, Wouther de Winter, Peter R. de Vries of Marion Koopmans heten?

Zou het misschien iets te maken hebben met het bevrijdende gevoel dat je in elk geval niet zit te kijken naar een bij elkaar gescript en door omnroepprotocollen dichtgetikte groep acteurs die talkshowtje spelen?

Zou het misschien iets te maken hebben met de vele evidente waarheden die gewoon worden benoemd en uitgesproken? Waarheden waarvan iedereen al lang weet dat het waarheden zijn, maar waarvan ze bij andere talkshows maar blijven vinden dat je ze vooral niet mag benoemen?

Zou het kunnen dat televisiekijkers gewoon naar échte personen willen kijken die een échte mening geven en écht zijn en blijven zoals ze zijn zonder dat ze krampachtig proberen een bewegende modelpopversie van een te narcistisch zichzelf neer te zetten?

Zou het misschien zo zijn dat kijkers zich als eerste willen kunnen herkennen in gasten en presentatoren en pas daarna bereid zijn ook te luisteren naar beweringen en meningen?

Zou het zo zijn dat alleen al de authenticiteit en het vrije jongens-gevoel van het VI Vandaag-trio honderdmiljoen keer meer creativiteit uitstraalt dan alle redacties (meestal: blank, vrouw) van alle overige talkshows bij elkaar?

Zou het kunnen (misschien hoor, heel misschien) dat Nederlanders de leugens, de kitsch, de smakeloosheid, de talentloosheid, de middelmaat, het deugen, het draaien, het spinnen, het verbergen, de clichés, de rubriekjes, de formatjes, de scriptjes, de ondraaglijke voorspelbaarheid, het moralisme en vooral het gespeelde en gemaakte van al dat egomane televisienarcisme spuugzat zijn?



Ja hè? Ja.



Verder alles wat Hans van Willigenburg op TPO.nl (goeie site!) schrijft.