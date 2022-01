U moet niet denken dat de toekomstig omwonenden van 284 nieuwe woningen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf vooral een klaagbrief schrijven omdat de gemeente hun wokeste beentje voor zet en de straten naar activisten tegen racisme en discriminatie vernoemt, waardoor de toekomstige nieuwbouwbuurt adressen aan de 'Akwasi Allee' en het 'Muhammad Ali Plein' krijgt. Nee, het gaat ze voornamelijk om het aantal (veel te veel) en type (ook sociale huur en woonwagens!) huizen die in het plan staan. Want woningnood in Nederland oplossen is prima, maar niet in hun achtertuin. En dan die straatnamen... Dat druist wel een beetje in "tegen het beoogde landelijke karakter van de omgeving" Daar willen ze ook geen halszaak van maken, maar "het is wel een voorbeeld van de manier waarop de focus op de ‘historische waarde’ van Schuytgraaf en de meningen van omwonenden opzij worden geschoven". Best veel woorden om te zeggen dat ze het belachelijk vinden dat de gemeente straatnamen misbruikt om de correctheid en diversiteitsdrang van de betrokken deugambtenaren te ventileren. Dat is namelijk wel zo, maar dat moet u vooral niet denken. Het gaat de bewoners echt om het "landelijke karakter" enzo...