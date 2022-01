@Piet Karbiet | 12-01-22 | 10:33 |

"Met meerdere ideologische stromingen, niet zoals nu."

De grote vraag is, hoe het komt dat als je een vrije ruimte creëert die ruimte uiteindelijk toch geconfisqueerd lijkt door één stroming die alle andere stromingen weg lijkt te drukken. Dat is niet iets van de VU, dat is iets wat je in de hele Westerse wereld ziet, en niet enkel op de universiteiten. Het lijkt of er geen wapen tegen is, of het vrije woord als vanzelf convergeert naar en comprimeert tot woke denken, tot een verstikkende fatsoensdrang en -dwang, tot pogingen om de ander het zwijgen op te leggen en uit te sluiten.

Er is geen simpel antwoord op, denk ik. Het is iets dat ons overkomt, iets dat we niet doorzien en waartegen we geen wapens hebben. Het verhaal dat het allemaal terug te voeren is op een giftig brouwsel van marxisme en postmodernisme brengt ons niet echt ver. We kunnen die sporen wel trekken, maar we kunnen daarmee niet echt goed verklaren waarom het denken zich ontwikkeld heeft richting die onverdraagzame woke-doctrine.

Zo wordt bijvoorbeeld Michel Foucault door James Lindsey, de man achter de overigens als initiatief zeer te prijzen website New Discourses steevast opgevoerd als de kwade genius, als de postmoderne duivel die ons zou hebben verteld dat alles macht is en dat waarheid en rationaliteit er niet meer toe doen. Maar dat is een behoorlijk grove vertekening van wat Foucault beweerde. Sterker nog, als er één denker is geweest die een grondige hekel had aan en felle kritiek uitte op het hokjesdenken zoals dat door the Woke wordt geheiligd, dan is het Foucault wel. Zoals bekend was hij een leernicht, die zich al te graag ophield in de gay scene van San Francisco en nergens vies van was, maar het is de homobewegingen nooit gelukt om hem voor hun karretje te spannen. Hij weigerde steevast, en het argument is in een interview terug te vinden, een argument dat kan gelden als een felle aanval op alles wat de LHBTQ+-gemeenschap voorstaat: “Laat de bureaucraten en de politie erop toezien dat onze papieren in orde zijn, maar bespaar me hun mentaliteit tijdens het schrijven”.

Dus ja, dat er veel marxistisch gedachtengoed bij de Woke terug te vinden is, is evident. Dat er door de Woke teruggegrepen wordt op de helden van de Frankfurter Schule, klopt. Maar dat we daarmee de vinger op de zere plek hebben gelegd en simpelweg kunnen beweren dat we hier te maken hebben met postmodern marxisme, of marxistisch postmodernisme en daarmee echt iets verklaard hebben, ik meen van niet.