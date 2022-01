You know, going back to when we were children, I think that most of us in this Stamcafé thought that justice came into being automatically, that virtue was its own reward, that good would triumph over evil

We hebben de medische werkelijkheid. De statistische duiding. De politieke benadering. De psychologische verwondering. Maar hadden we de popculturele referentie al een keer ingezet om de afgelopen twee jaar mee in een perspectief te zetten? Zo neen, sta ons toe aan de hand van Oliver Stone's JFK (1991). Stone was weer bij Rogan omdat hij nog steeds graaft naar de waarheid over de dood van John F. Kennedy, volgens hem "de meest opzichtige complottheorie allertijden". Hij heeft een nieuwe docu gemaakt die we nog niet gezien hebben, maar wel deed terugdenken aan de film uit 1991. In de fameuze rechtbankscène aan het einde van de film, gedeeltelijk hierboven, waarin officier van justitie Jim Garrison (Kevin Costner) bepleit dat de moord op JFK een complot is van de Amerikaanse regering, inlichtingendiensten en wapenfabrikanten, bleven we even hangen bij een fragment over onderklassers die Garrison geld stuurden om "de waarheid" boven tafel te krijgen. We gaan het voor niemand invullen, want dan worden wij weer voor gek verklaard, maar: kijk de scène eens (monoloog hier) en vertel ons of het je iets leert over het huidige fenomeen van duizenden doodnormale mensen die zo gewillig (en zo veel) doneren aan Willem Engel, Waku Waku, FvD, Blckbx, Maurice en al die andere "waarheidszoekers", ""waarheidszoekers"" en """waarheidszoekers""" in een tijd dat het vertrouwen in de oprechtheid van de overheid ongekende dieptes bereikt.

[Dramatische muziek zwelt aan]

"I have here some $8,000 in these letters sent to my office from all over the country – quarters, dimes, dollar bills from housewives, plumbers, car salesmen, teachers, invalids. These are people who cannot afford to send money but do." These are the ones who drive the cabs, who nurse in the hospitals, who see their kids go to Vietnam. Why? Because they care, because they want to know the truth, because they want their country back, because it still belongs to us, as long as the people have the guts to fight for what they believe in!"

De zoektocht naar de waarheid is een waarheid op zichzelf.

Back. And to the left. Back. And to the left. Back...

Multifunctionele meme, die Costner

Hier, de toekomst van je kinderen

