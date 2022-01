Windmolen-makkers, we doen weer mee. We worden weer gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. "(...) wintertime beach outings are a quintessential example of uitwaaien (OUT-vwy-ehn), a Dutch word that translates literally as “out blowing” but is perhaps better understood as “to walk in the wind.” Typically used as a noun, it describes the act of undertaking some sort of outdoor physical activity in windy conditions. Wind, as local wisdom goes, refreshes and recalibrates you."

Ja, Nederlanders. Hoe voelt dat nou? Zo zelf eens het subject van exotisme te zijn? Want we kunnen misschien helemaal niks, maar dat wind je lekker opfrist is dus wél een wijsheid waar we toe in staat zijn omdat we nog zo dicht bij de natuur staan. En net als je denkt dat de belediging niet dieper kan snijden, toveren ze Arie B. tevoorschijn.

“It’s an old saying: ‘I’ve gotta get uitwaaien.’ I’ve gotta clear my head and just get away from distractions for a bit,” said Arie Boomsma, who owns Vondelgym, a small chain of gyms in the Netherlands. In April, he published “10,000 Stappen Boek” (“10,000 Step Book”), a very uitwaaien-minded guide of 30 walks, each approximately 10,000 steps, Fitbit’s magic number, across urban and rural settings throughout the country."

En dan werd ONZE TAAL ondertussen dus ook nog veelvoudig belachelijk gemaakt in zogeheten 'memes' - een zelf-refererende verzameling vermeende 'grappen' - op social media-platform Twitter. Een verzameling aan collectieve krenking, na de breek.

Stop de persen!

Wel de Arie B. uit het verhaal

En we laten het gebeuren