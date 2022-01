Je mag blijkbaar helemaal niks meer in Kazachstan. Is dat nou een democratie??? Nou, we pakken de wiki er maar eens bij want hoe zat dat ook alweer. Ten eerste: dat land is echt MOEILIJK groot. Voor de rest is 1% van de bevolking Duits, en dansen de spreekwoordelijke muizen er al een tijdje op tafel. Maar de kat keert huiswaarts, in de vorm van 3000 Russische parachutisten, 500 Lukashenko boys, 200 Tadzjikische strijders, 70 neven van Kim Kardashian en Dan Bilzerian en nog een handvol boogschutters uit een Kyrgizische ruiterstam. Allemaal leden van de Russische NAVO: de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (wiki).

Reden van de volkswoede: extreme prijsstijgingen van LPG-brandstof, voedsel en een corrupte autocratie. Een soort Nederland eigenlijk.

Demonstranten nemen overheidsgebouwen over en politie-eenheden geven zich op meerdere locaties over (hier, hier en hier bijvoorbeeld). Veiligheidstroepen schieten inmiddels met scherp, maar dat lijken sommige demonstranten dus ook te doen. Dit ongeverifieerde filmpje toont naar verluidt de lijkzakken van demonstranten die door de politie gedood zijn, maar er zijn nog geen betrouwbare cijfers over het aantal burgerdoden. Het regime zegt dat er 317 veiligheidstroepen gewond en 8 gedood zijn door demonstranten. Heel veel meer beeld, na de breek, en nog meer in deze draad.

Instant update: Wij, het belangrijkste nieuwsmedium van Nederland, kregen persoonlijk deze brief van de Kazachstaanse ambassade in de mail, waarin ze hun noodtoestand toelichten.

