Vond het een heldere toespraak en eigenlijk ook een indirecte aanklacht wat betreft het pantser van de regering en belastingdienst in Den Haag (ook al gebruikte hij pantser voor iedereeen over het algemeen). Lesje luisteren zeg maar. Kijken wat ons verbindt en niet wat ons scheidt. Zal hij nu echt vinden dat Rutte IV verandering gaat brengen? Vraag het me af!

Goed dat hij ook de zorg noemde, helaas is de CAO onderhandeling geklapt vlak voor de kerst. Triest wel.

Wel raar wat hij zij over die boer met lekkende mestkelder of de zoon het nog kin voortzetten, zal hij natura2000 aanhangen?