De kerstdagen staan voor de deur en dan is het weer tijd voor één van de Nederlandste van alle Nederlandse tradities: zeuren over iets dat u gratis krijgt. Want zo'n kerstpakket is wel leuk, maar mekkeren over de inhoud is veel leuker. De topdreiners zijn dit jaar de medewerkers van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Die zaniken niet alleen intern over hun kerstpakket, maar zijn zo ontevreden over hun muts, sjaal en spelletje dat ze naar het Parool stapten. Dat levert dus quotes op als "Het voelt als een belediging" en "Is dit waar we al 1,5 jaar keihard voor aan het werk zijn?". Om maar meteen die laatste vraag te beantwoorden: Nee, dit is niet waar u voor werkt. Dit is een extraatje, een gebbetje, een cadeautje en dus geen recht. En als u zich beledigd voelt omdat u geen goedkope fles rode wijn, smerige paté en uitgedroogde toastjes in een kartonnen doos kreeg, moet u eens goed in de spiegel kijken in plaats van snedige berichten op het intranet plempen. Niets mis met strijden voor meer waardering voor zorgmedewerkers, maar vecht dan voor iets constructievers dan een budget boodschappenpakket rond de feestdagen. Want een kerstpakket is gewoon een balkonapplaus in een doosje: net zo goedbedoeld, maar net zo nutteloos.

Toeval?????

UPDATE: Bij het LUMC kunnen ze er ook wat van