Ik moet toch weer licht gniffelen bij dit topic. Ieder jaar kijk ik weer met verbazing naar mensen die de dag voor Kerst het winkelwagentje helemaal volladen. Alsof er na kerst niks meer te koop is. Vervolgens gaat men nog drie keer terug om iets te halen dat men vergeten is. Wat een kolder. We laten ons in december helemaal gek maken door die reclames van Jumbo, AH enz. Daarnaast roepen BN'ers om het hardst hoe gezellig kerst wel niet is en hoe je enorm je wel niet moet uitpakken om het 'gezellig te maken'. Met maar een doel: om mensen zoveel als mogelijk geld uit de zakken te kloppen. Het is echter maar de vraag of kerst gezelliger wordt als je er veel geld tegenaan gooit of dat het om andere dingen gaat? Ik vind het fijn om met vrienden/familie te reflecteren op een jaar dat voorbij is. Wat is er gebeurd? Waren er hoogte- of dieptepunten? Het eten is bijzaak.