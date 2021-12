Zo eenvoudig als het de laatste twintig jaar gegaan is. Zolang lullen dat iedereen het probleem is vergeten en vanzelf opgelost is dat is niet meer.

Zullen nu steeds vaker zeeperts zijn en misgaan. Heb het jaren aangezien en verbaasd geweest hoe alles telkens goed terecht kwam.

We gaan het zien maar ik zie niet dat er vuurvreters zitten en zo ook niet in Brussel. De ECB begint ook te rommelen.

Zorg dat je wat kan met je handen en/of spullen hebt die gevraagd zijn.