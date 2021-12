De hamvraag of onze dalende besmettingscijfers een stilte voor de storm zijn, kunnen we niet rustig afwachten. Het is al code zwart

Net op het moment dat de ziekenhuizen vol liggen, mag het OMT & Kabinet een inschatting doen over het verloop van omikron. Nederland zat 6 december al op 24% omikron (figuur4). Een totaal gebrek aan reservecapaciteit blokkeert zorgvuldige besluitvorming. Het OMT kon alleen adviseren tot een totale lockdown om de boel “gecontroleerd” te laten uitbranden. Pure armoede dankzij eerder falen.

Onze politici moeten een keertje stoppen met om de hete aardappel heen te draaien. Er is een ontzettend simpel duivels dilemma: Nemen we afscheid van geestelijke gezondheid, onze kenniseconomie en ons sociale leven, of nemen we afscheid van fysieke gezondheid, een vrij grote groep ouderen, kwetsbaren en mensen met overgewicht? Een juiste keuze bestaat niet meer.



We blijven nu al twee jaar hangen in een soort vagevuur van angst. Politici hebben geleerd bij een moreel dilemma net zo lang intern te navelstaren totdat externe medici of ingenieurs een oplossing souffleren, en daarmee hun probleem vanzelf verdwijnt. Ik maak geen geintje, het trolleyprobleem is de hoeksteen van academische ethiek. Helaas gaat een makkelijke oplossing niet komen.

De hamvraag of onze dalende besmettingscijfers een stilte voor de storm zijn, kunnen we niet rustig afwachten. Het is al code zwart. IC-gebruik is in Zuid-Afrika met 36% gestegen in een week. Nu ben ik voorstander van een miljard per jaar uitgeven aan de verdubbeling van IC-capaciteit, maar zoiets kost jaren, geen weken. Bovendien kost opleiden capaciteit die er simpelweg allang niet meer is.

Eerste resultaten van Imperial College London wijzen op vergelijkbaar ziektebeeld, beperkte bescherming oudere vaccinatie of genezing, boosteren geeft betere resultaten. Kinderen blijken verhoudingsgewijs de meeste corona te hebben, vaccinatie geeft halvering, 80+ ligt bijna niet op de IC en oude antistoffen werken slecht tegen omikron vanwege andere stekels (slide 7, 8, 12 & 28).

Maurice de Hond mistte het feit dat besmettingscijfers voorlopen op alle andere. Hij berekent wel alvast een IFR door het aantal slachtoffers in Zuid-Afrika te delen door het aantal besmettingen. Zieken hebben daar nog niet eens de tijd gehad om aan corona te overlijden. De gegevens in de noemer lopen dan weken voor op de teller, dus valt de breuk nog veel te laag uit.

Kritiek planbare zorg is nog steeds bijna volledig afgeschaald. We blijven reguliere en inhaalzorg steeds verder uitstellen. De groep die vanwege de coronacrisis korter leeft of sterft, zonder corona te hebben, groeit. De groei van indirecte sterfgevallen vervolgens gebruiken om directe sterfgevallen te bagatelliseren, lijkt me niet bijdragen aan een oplossing.

Het kabinet wil de bevolking zo snel en zo vaak mogelijk vaccineren, nam die beslissing laat en deed de uitvoering nog later. Het kabinet investeert niet in eigen productie van vaccins of instandhouding van vaccinatie-infrastructuur. Supply-chain-management, strategische voorraden en eigen productie ontbreken. Evenals het besef dat vaccinatie een cruciaal hulpmiddel is, geen wondermiddel.

Gemeten in euro's “groeit” de economie, mede door 90 miljard coronasteun. Onze koopkracht daalt. Rutte 4 gebruikt inflatie als sluipmoordenaar om te bezuinigen op zorg, onderwijs en ambtenaren. Bij gebrek aan volwaardige inflatiecorrecties leveren deze verplegers en docenten een half maand salaris per jaar in. 75 miljard gaat een bazooka in, waarvan 52 op de pof.

Moeilijke oplossingen voor woningbouw, infrastructuur of energietransitie mogen miljarden kosten, maar het technisch personeel is er niet. Human resource management en talentontwikkeling is zo ongericht geweest, dat we permanent te weinig medici, technici en docenten zullen houden. Dit is niet alleen een coronacrisis, zie hier de rekening van decennia opleiden voor een uitkering.

De loonkloof tussen primair en secundair onderwijs wordt gedicht. Wat ik uiteraard de leerkrachten van het basisonderwijs gun. Dit geeft aardig wat docenten die met een aanvullende bevoegdheid lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een reden om terug te keren naar hun oude baan in het basisonderwijs, het kost hun immers niets. Het voortgezet onderwijs zal leeglopen.

De echte loonkloof, die tussen het onderwijs en de rest van de arbeidsmarkt doen we niets mee. Erger nog, die loonkloof wordt dankzij inflatie enkele procenten groter per jaar. Dat zijn weken salaris die verdampen. Lonen zijn dankzij een CAO landelijk gelijk, kosten zoals wonen of vervoer zijn dat niet. Die leegloop zal zich concentreren in de grote steden. De markt is meedogenloos.

Hetzelfde effect zagen we ook al na het vorige kanonschot van Rutte & Slob. Het Nationaal Programma Onderwijs gaf normale scholen miljarden om zwakke scholen leeg te kopen. Als het totaal aantal docenten gelijk blijft, dan geeft extra budget alleen een verschuiving van problemen. Het dringt maar niet door dat je fiatgeld kunt verzinnen, maar personeel moet verleiden en opleiden.

Een pandemie was niet alleen voorspeld, het was gezien de bevolkingsgroei en reislust een gegeven. Bedrijven kijken naar kwartaalcijfers, politici naar de volgende verkiezingen, de visie op de lange termijn is zeer zwak, zeker qua studiekeuzes. Rutte 3 en Rutte 4 lenen bizarre bedragen om eerdere fouten met behulp van nieuwe technisch of medisch opgeleide gastarbeiders te herstellen.

Geld lenen is een gebrek aan echte keuzes. De coalitie kiest zelfs datacenters voor hersenloze sociale media boven akkerbouw, energiezuinigheid en woningen. Twee maanden terug gaf KPMG al aan dat sturen op maximaal gebruik van IC-capaciteit averechts werkt. (PDF). Juni 2021 waarschuwde KMPG voor het stuwmeer aan uitgestelde ziekenhuiszorg. Gezondheid is geen basisrecht, maar een luxe.

De kabinetten Rutte struikelen over de ene na de andere oude keuze.