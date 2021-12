Het is oorlog in Nederland. Een oorlog tussen grote groepen buitenlanders en de inheemse bevolking die ze op steeds meer plaatsen verdrukken. Inmiddels zijn al op achttien locaties grote groepen van deze ongewenste indringers gelokaliseerd, waaronder in Rotterdam en Eindhoven. En het worden er steeds meer, want ze planten zich als een gek voort. Niemand is veilig, want ze sluipen via de kleinste openingen uw huis binnen en zijn daarna vrijwel niet meer weg te krijgen. We hebben het natuurlijk over de plaagmier (Lasius neglectus). Momenteel telt Nederland al achttien superkolonies van deze exoot die zichzelf via pot- en kuipplanten het land binnensmokkelt. Superkolonies die kunnen uitgroeien tot meerdere hectaren, waarbij ze inheemse kruipers verdrijven. Tuig waar we vanaf willen dus. Die zespotige criminelen moeten gewoon terug naar hun eigen land. Het EIS Kenniscentrum Insecten coördineert het verzet in de polder, dus vindt u verdachte indringers in uw buurt, stuur dan een paar exemplaren naar ze op, zodat ze weten waar de vijand zich bevindt. Ten strijde!

INSTANT UPDATE: En die Siberische iepen moeten ook oprotten.