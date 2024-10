Ja je kunt wel blijven miepen, maar op een gegeven moment ben je er gewoon toch? Betreft een nieuwe versie van het meesterwerk uit 2000, waarvan het grootste verschil is dat deze draait op Unreal Engine 5. En dat levert soms, tussen de wimpers door, dus nagenoeg fotorealistische ervaringen op. We weigeren in dit topic overigens woordgrappen met 'mierenneuken', want we zijn een volwassen mediamerk.