"Het begon zo mooi zondag. Die bloedstollende race. Het uitzinnige geschreeuw van Max toen hij over de finish kwam dat zo’n mooi contrast vormde met de ingetogen emotie van Olav Mol die ongelovig ‘hij heeft hem’ prevelde. Met als onbetwist hoogtepunt een shot van vader en zoon Verstappen, samen in een stil hoekje, die elkaar alleen maar aankeken. Als er nóg een prijs te vergeven was zondagmiddag, dan ging hij wat mij betreft naar de cameraman die precies dat ene moment wist te vangen.

En toen? Toen was daar Ali B. Ali B, die net als mede-BN’ers als Gordon, Patrick Kluivert en Prins Bernhard jr. naar Abu Dhabi was gereisd om niets van Max’ historische race te missen. Daar kun je van alles van vinden, maar laten wij gewone stervelingen vooral blij zijn dat ze er een gaatje in hun uiterst drukke agenda voor wilden vrijmaken en de moeite hadden genomen er businessclass naar toe te vliegen. Want u weet wat ze zeggen: je kunt wel denken dat het een historische middag gaat worden, maar als Ali B. en Gordon er niet bij zijn, telt het sowieso niet.

Het enige jammere is dit dat soort types niet beseffen dat het op sommige momenten niet om hen gaat. Is ook moeilijk, dat snap ik, als je een bovenmaats ego hebt en ervan overtuigd bent dat jij de spil bent waar de aarde om draait. En als er dan alcohol in het spel is, wat bij Ali B. duidelijk het geval was, door de tv heen was te ruiken dat hij van de zenuwen de hele race in champagne of wodka-Red Bull had liggen marineren, kun je zo’n BN’er goed beschouwd eigenlijk niets kwalijk nemen. Net zomin dat hij zijn strapatsen vastlegt op social media. Want een beetje narcist is er nu eenmaal rotsvast van overtuigd dat iedereen op elke oprisping van hem zit te wachten.

Welnu, dat leverde dus een filmpje op van een duidelijk beschonken Ali B. die kersverse wereldkampioen Max Verstappen tegenkomt in de schaduw van het circuit en trakteert op een spontane ‘rap’. Het is zonder twijfel het meest tenenkrommende dat ik sinds lange tijd heb gezien. En dat wil wat zeggen, in het weekend dat Humberto Tan Johnny de Mol interviewde over het ‘grote succes’ van zijn talkshow.

Het niveau van de tekst die Ali B. uitkraamt is zo erbarmelijk (jij bent niet alleen vet cool, door jou drink ik acht Red Bull) dat mijn tenen de rest van de week niet meer uit de kramp willen. Maar nog erger is het beleefde lachje van Max, die zichtbaar overweegt of hij alsnog Lewis Hamilton tot winnaar kan laten kronen.

De enige gedachte die een beetje troost en genoegdoening biedt is de wetenschap dat Ali, toen hij maandagochtend met een fikse kater wakker werd, dezelfde reflex in zijn maag en slokdarm voelde als de rest van Nederland bij het zien van dit filmpje."