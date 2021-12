Hoe zat deze ook alweer? Oh ja. Het activistische smaldeel van de trans-"""gemeenschap""" insisteert het volgende: mannen die biologisch als man geboren zijn maar zich vervolgens identificeren als vrouw, zijn volwaardige vrouwen en wijzen op hun biologisch mannelijke aard is een misdaad, meer specifiek transfobie. Bovendien mag je biologische vrouwen ook geen vrouwen meer noemen, maar "people who menstruate" of "individuals with a cervix", omdat "vrouwen" ook gaat over mannen die zich als vrouw identificeren en dus niet menstrueren en geen baarmoeder hebben.

J.K. - in het verleden zelf slachtoffer van huiselijk- en seksueel geweld - is een feminist van de oude stempel en vindt dat dit gedachtegoed de uniciteit en eigenheid van de vrouwelijke toestand en vrouwelijk leed ondergraaft en benoemt het voor de anti-Westerse ideologische psychose die het is. En dan heet je dus een TERF - trans-exclusionary radical feminist.

Maar, we zijn inmiddels dus zo ver dat zelfs J.K. een door GeenStijl per stijldictaat op 3 november 2018 verboden stijlvorm [maar sindsdien een enkele keer geschonden in de comments] inzet. De 1984-kaart is getrokken. Deze ophefcyclus gaat trouwens om dit Schotse nieuwsbericht, "Cops to record rapes as committed by woman if male attacker identifies as female".

De gemoederen liepen eind november ook al hoog op, want activisten hadden het adres van J.K.'s familie op Twitter gegooid, onderstaand de vertelling. Weet u wie er trouwens niet welkom is op HBO's reünie Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts over twee weken? De auteur, J.K. Rowling.

Naschrift: BuzzFeed (woke-gestoord) deelde op Facebook een artikel over een trans-zwemmer (was man, nu 'vrouw') genaamd "Transgender Swimmer Lia Thomas Is Destroying Records At Penn And Aiming To Make History". En ook daar in de comments begint het canvas scheuren te vertonen.

Dit is een ideologische psychose, en niet van J.K.

