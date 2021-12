*vleit nog even aan dat speciale tafeltje ergens langszij*

Het lijkt wel zo maar gaat nog niet zo je dat, lieve Mickey.

Gek genoeg recht ik me vaker tot je dan hier blijkt - ja dat is best gek. Maar goed, er is nog wat bijgekomen onlangs.

M'n ouwe vadertje van 87 heeft enkele weken geleden een dringend euthanasieverzoek ingediend bij de huisarts. Zal niet te veel ingaan op de details, maar zij (ha, en wij) zagen nog wel een spoor om te bewandelen waardoor die wens niet hoeft ingewilligd. Sowieso zouden er minstens 3 maanden overheen gaan.

Met in de verse happening van mijn wijlen lief denk ik: mag het een onsje minder?

Oh joh, er gebeurt eigenlijk zoveel, want onderwijl was een van m'n broers terug ingetrokken bij hem (scheiding) en die had corona opgelopen. Corona light that is, want amper klachten.

Ik heb het maar niet als idee geopperd, maar als ie nou echt niet meer wilde leven, moest ie vooral even knuffelen met broer (as if).

Anyhow, de coronatjes heeft ie alsnog opgelopen en is er intussen ook weer negatief van verklaard - dus tja, die is niet stuk te krijgen...

Tot hier. Meestal is m'n kwartje om 10 uur al op. Hopelijk ben je oké.

*jenevertje achterlaat*