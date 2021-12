Heel slim om VWS niet aan het CDA te geven, zo kunnen ze Hugo ontslaan zonder gezichtsverlies. U en ik weten natuurlijk wel beter; als het echt zo belangrijk is om niet midden in een crisis van bestuurder te wisselen, dan had het CDA die post natuurlijk wel gekregen. Nee, men wil hem kwijt, maar zonder dat toe te geven want dat zou zowel het CDA als Rutte te veel beschadigen.



Wie dan wel? Een viroloog zoals in Duitsland? Gevaarlijk: als er iets uit deze crisis is gebleken, is dat vrijwel elke expert enorm op z’n bek is gegaan zodat die buiten zijn eigen vakgebied trad. Nee, je moet een regelneef met verstand van logistiek hebben, die z’n taak serieus neemt en zich dus niet te snel door politiek laat piepelen (en bijv. het OMT gaat zitten beïnvloeden als dat zo uit komt). Iemand opperde een generaal, lijkt me prima als het maar niet die van die coronateststichting is. Maar met een beetje pech zoeken ze vooral iemand die leuk met Rutte samen de persco kan doen. Goed gesmoeld en goed bedoeld, maar verder niet competent of zo.