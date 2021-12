Nou ja het is geen complot het is gewoon beleid en dit topic is een theorie daarbij

Hieronder zien we Femke Halsema, zondag bij Buitenhof. Wij hebben altijd al enorm van deze vrouw gehouden en die liefde laaide maar weer eens op toen ze de grondrechten van het individu tegenover een almachtige staat benadrukte, in een bijna terloopse vanzelfsprekendheid waarmee ze de onvermijdelijke polarisatie van een vaccinatieplicht voorspelde. Ze spreekt zich er niet letterlijk tegen uit, maar ze waarschuwt wel dat het een gevaarlijk middel is.

Vanmorgen maakte Hugo de Jonge per Kamerbrief bekend dat er voorlopig geen 2G komt: een samenleving waarin testen voor toegang (de derde G) wordt geschrapt en je alleen nog met de QR-code van een vaccinatie- of herstelbewijs toegang krijgt tot kroeg, restaurant, museum, bioscoop of sporthal. Hugo gaf de nieuwe Zuid-Afrikaanse virusvariant de schuld, maar dat is een dun smoesje om krappe politieke steun voor 2G achter te verstoppen: de ChristenUnie is tegen (zeggen ze, maar wie gelooft die meloenenslikkers nog?). De PvdA wil wel, maar de PvdA wil, zoals we vandaag zagen in een treurig zaaltje dat galmde naar de jaren zeventig, graag met GroenLinks optrekken - en die zijn juist weer tegen 2G. Kortom: Hugo kijkt de coalitie-kat nog even uit de oppositie-boom tot na kerst. Tot die tijd verlengen ze gewoon de soort-van-lockdown op Leuke Dingen (horeca & cultuur) en Gezonde Bezigheden (sport).

Daarna gaan we alsnog het prikschip in:

In zijn brief van maandagmorgen benadrukt Hugo dus dat ná het kerstreces alsnog een 2G moet komen. Niet alleen dat, ook moet de QR op de werkvloer en in het hoger onderwijs er door gedouwd worden. Dan sta je echt op de rand van een prikplicht. 2G neigt al naar dwang (hoewel je jezelf nog "vrijwillig" kunt uitsluiten van alles), maar als werkvloer en collegezaal ook aan coronapassen onderworpen worden, is het nog maar een héél klein Hugo-Metafoortje van de definitieve draai naar een wettelijke vaccinatieplicht. De OG Heimat doet het, de Trein-naar-het-Oosterburen doen het, Surrogaat-Merkel in Brussel wil het. En Mark deed altijd wat Mutti wilde.

We weten dat er voor kerst geen nieuw kabinet meer op het bordes staat, maar we weten ook uit de wandelgangen dat de carrousel waar TWINTIG ministers en TIEN stassen in moeten gaan baantjesdraaien in beweging is, al staat naar het verluidt niet iedereen te springen om in het laatste lemmingenkabinet van Rutte te stappen.

Wat wij dus hier als THEORIE poneren (en niet als complot maar als escalatie van beleid op basis van aannames die zijn gebaseerd op de feiten uit eerder beleid): In januari 2022, een JAAR nadat de vorige coalitie is afgetreden om het toeslagenschandaal en demissionair verder denderde totdat hetzelfde kwartet doodleuk weer de vólgende coalitie pim-pam-driedubbelepet vormen, neemt het demissionaire kabinet Rutte 3½ nog één stevig besluit voordat ze zich door Willy tot Rutte 4 laten kronen: ze versnipperen de laatste restjes grondwet, voeren 2G én een vaccinatieplicht in, en het nieuwe kabinet zegt dan "Ja dat is zo besloten door het vorige, demissionaire coronakabinet. Groetjes!"

Ook in het kerstpakket: