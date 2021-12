Voor iedereen die nu beweert dat Omikron een "milde variant" zou zijn. Daar is vooralsnog geen bewijs voor. John Campbell, de blogger die in den beginne heel genuanceerd berichtte over Covid, s de laatste maanden opgeschoven naar steeds radicaler wappie-nonsens, over Ivermectine en nu gaat hij met Omikron ook alweer de fout in. Geheel voorbarig beweert hij dat Omikron minder heftig zou ijn.

Onder meer stelt hij dat alarmerend veel kinderen in Zuid-Afrika nu in het ziekenhuis beland zijn, maar dat hun verschijnselen "mild" zouden zijn. Ik dacht dat als je in Zuid-Afrika in het ziekenhuis komt, je per definitie geen milde klachten meer hebt, maar ernstige. Anders blijf je daar echt thuis. Dan nog is de bevolking veelal jonger en midner obees dan hier dus het is nog veel te vroeg om te zeggen.

Dan nog iets over de verspreiding in combinatie met de besmettelijkheid. Een rekenvoorbeeldje. Stel Omikron is slechts de helft zo dodelijk, dus 0.5 x als delta, maar wel 2 x zo besmettelijk, hoe verhoudt zich dan in de loop der tijd het aantal doden van deze varianten tot elkaar? Dat is de volgende functie :

Ratio doden (omikron/delta) = 0.5 x t ^ 2.0, waarin t de tijdfactor is. Je kan dus zien dat in het bhegin het aantal doden minder zal zijn, maar dat door de besmettelijkheid het aantal doden al snel een meervoud zal zijn. Datzelfde gaat op voor andere factoren, misschien iets langzamer, maar uiteindelijk is de extra besmettelijkheid van Omikron een ramp op wielen.

Tenzij Omikron zo ongevaarlijk is dat er niemand meer ernstig ziek van wordt of eraan sterft, dan is het een zegen. Maar juich nog niet te vroeg.