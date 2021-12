Hallootjes belastingplichtige burger van Nederland. Kent u de NPO? Ja? De NPO moet kapot, toch? Want sponst 828 miljoen euro van uw belastinggeld weg. Per jaar. Dus. Hee, kijk nu eens, dat is boffen: kwaliteitsjournalistiek platform Follow The Money is toevallig net lekker bezig met de NPO kapot maken. Natuurlijk, zij stellen alleen maar vragen (‘onderzoeksjournalistiek’), maar als je voor het alleen maar vragen stellen een uitzendkracht als Mark Koster inhuurt weet je zeker dat er stront boven komt drijven. QED: na zijn journalistieke taak te hebben vervuld werd Mark Koster meteen ontslagen als medewerker van WNL door de laffe VVD/NPO-trekpop Bert Huisjes (niet te verwarren met de laffe NPO-trekpop Dominique Weesie). Een beter bewijs van Noord-Koreaanse totaalwaan durf je niet te dromen. Ergo: NPO ---> stront. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Want wat blijkt (echt je raadt het nooit!):

de NPO is een volkomen dichtgetikte baantjesorganisatie waar een heel klein clubje van ongekozen aparatsjiks (roomblank) de NPO een volkomen dichtgetikte baantjesorganisatie houden zodat ze er zelf en hun vriendjes maximaal beter van worden, lekker lang hun baantje hebben en de macht volledig in eigen hand houden.

Hadden we al gezegd dat u verplicht meer dan 800 miljoen euro per jaar betaalt aan de NPO? Dus ook voor huiveringwekkende zaken als Heel Holland Bakt, Boer Zoekt Vrouw, NOS Achtuurjournaal, 3FM, Radio 1, FunX, Op1, Frits Sissing, vrijwel alle BN'ers en natuurlijk het superrebelse Powned.

Nou was dit natuurlijk al lang bekend, maar elke keer als je 't weer leest rollen de ballen spontaan uit je broek. Gebeurde zulks in een dystopische dictatuur dan zou de EU moord en brand schreeuwen, maar gebeurt het in Nederland onder de camouflage van ‘een onafhankelijke NPO is belangrijk voor een vitale democratie’ dan is het ineens allemaal prima en weet alleen Martin Bosma er avondvullende politieke conferences op te baseren terwijl de rest van de politici deze vorm van machtsmisbruik, oplichterij, corruptie, aanslag op de intelligentie en verspilling van belastinggeld consequent doodzwijgen.

Maar uiteraard gaat er ook na dit soort uitstekende kwaliteitsdossierjournalistiek helemaal niets veranderen bij de NPO. De afgelopen, pak hem beet, 30 jaar is dit allemaal al zo vaak aangetoond en steeds maar weer verandert er helemaal niets. De enige politieke partijen die zich überhaupt tegen de NPO durven uitspreken zijn PVV, FvD (en ongetwijfeld nu ook de rest van de splinters). Maar voor de grote kartelpartijen betekent een grote moddervette NPO nog altijd automatisch een enorme hoeveelheid gratis massamediumpropaganda (zie ook: D66, VPRO, Kaag of: GroenLinks, DWDD, NOS Journaal).

Bovendien heeft elke politieke partij tenminste één voormalige NPO-babyboomer in de Eerste Kamer zitten waardoor áls er al wetten komen tegen het crypto-misdaadsyndicaat dat NPO heet die wetten netjes weer worden afgeschoten.

De NPO is bewijsbaar het laatste links-gesubsidieerde politiek-journalistieke babyboomersbolwerk van Nederland, het allerlaatste restje hevig meurende 1968-schimmel, en het ziet er niet naar uit dat hier binnen korte tijd ook maar iets aan gaat veranderen.

Wat we al zeiden: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. Lees maar even fijn mee met deze hilarische bonusquotes uit het FTM-artikel in kwestie, die elk afzonderlijk eigenlijk al genoeg zeggen over het zonnekoningkrijk in de Hilversumse Bastille waar de volgevreten koninkjes en keizertjes van het eigen deugende gelijk op uw kosten bepalen wat u mag zien of horen of waarmee op kosten van de staat online media die wél zelf hun broek ophouden kapot kunnen worden geconcurreerd. En zelden is dat iets wat u ook écht wilt zien of horen. Of lezen. Tenzij u ouder bent dan 130. Of seniel. Of in coma. Of dood. Of D66-lid.

Ceterum censeo BNNVARA esse delendam.

Bonusquotes:

"Het systeem is verziekt. Bij de NPO vinden ze elkaar geweldig, ze zijn arrogant en gecorrumpeerd. Het wordt langzamerhand Noord-Koreaanse staatstelevisie!’, stelt een medewerkster die jarenlang dramaproducties verzorgde voor een omroep. Ze wil niet bij naam worden genoemd."

"Zelden zo’n disfunctionele bende gezien’, zegt een van het Media Park vertrokken eindredacteur. ‘Het is gewoon het politbureau. Dat onnavolgbare is zo irritant."

"Off the record spuwen omroepmedewerkers hun gal, maar in het openbaar durven ze dat niet. Bang om hun baan te verliezen, of geen werk meer te krijgen bij de omroepen."

"De keuzes zijn niet soms maar altijd beïnvloed door een persoonlijke relatie met de netmanager."

"Antoinette Hertsenberg vreest dat de verjongingsdrang van de NPO gepaard gaat met de inkoop van nog meer entertainment ten koste van journalistieke inhoud. ‘Om meer jongeren naar NPO 1 te trekken, zet het net in op fictie, ontroering, reality, muzikaal amusement en humor. Over inhoudelijke criteria als toegevoegde waarde, belangenbehartiging, controle van de macht en onderzoeksjournalistiek wordt met geen woord gesproken. Ook met journalistiek kun je een jonger publiek, juist op NPO 1, aanspreken. Maar aan die ambitie ontbreekt het in de genoemde plannen geheel."

"Toen Het Financieele Dagblad in maart 2017 een profiel over Shula Rijxman wilde schrijven, sommeerde ze een medewerker om de redactie een lijst te geven met mensen die de verslaggever zou moeten spreken. In het mailtje, waar FTM inzage in had, staan een tiental namen en 06-nummers: Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, en de ministers Kajsa Ollongren (D66) en Sander Dekker (VVD). Ook D66-prominent Alexander Rinnooy Kan, PostNL-baas Herna Verhagen, Zembla-journalist Manon Blaas en Jeannete Vaessen van Women Inc. staan er tussen, net als Frans Klein en Inge Brakman, toezichthouder bij de Volkskrant en bouwbedrijf Royal Haskoning."

"In het FD-profiel zegt Brakman: ‘Shula beschikt over strijdvaardigheid en strategisch vermogen.’ Klein is nog lyrischer: ‘Rijxman is het beste wat ons onder die Hilversumse stolp kon overkomen.’"

"‘Rijxman was voortdurend met haar pr bezig om over te komen als een daadkrachtig en slimme bestuurder. Maar dat is ze niet. Ze opereerde vooral vanuit een narcistisch spectrum. Als we vergaderden zat ze voortdurend op haar telefoon. Of ze inbreng had? Welnee. Ze luisterde nooit naar de radio.’ Communicatiemedewerkers valt het op dat ze de eigen zenders nauwelijks volgt, maar wel vraagt of ze haar Netflix-abonnement kan declareren."

"Rijxmans obsessie met beeldvorming blijkt ook uit de hulp die ze inroept van communicatiespecialisten. Ze schakelde VVD-spindoctor Jan Driessen in, CDA-communicatiestrateeg Jack de Vries en ex-politica Femke Halsema, tegenwoordig burgemeester van Amsterdam, om de NPO wat kleur op de wangen te geven."

"Halsema schreef in november 2017 een toespraak over verbinding en factureerde ruim 1400 euro. De Vries schreef voor 5000 euro een nieuwjaarsspeech, die echter nooit werd uitgesproken. Rijxman vond het verhaal niet goed genoeg en gaf een woordvoerder opdracht een nieuwe versie te schrijven."

"Jan Driessen, de mannetjesmaker achter Rutte, adviseerde de raad van bestuur tussen 2016 en 2019 over strategie en communicatie. Hij ontving een kwartaal lang 5000 euro per maand voor schrijf- en denkwerk. Daarnaast factureerde de communicatievisionair 12.100 euro voor een speech die Rijxman uitsprak tijdens een netwerkbijeenkomst op de Zuidas, georganiseerd door lifestylecoach Bercan Günel, waar ook oud-KPN-bestuursvoorzitter Eelco Blok, toenmalig NRC Handelsblad-hoofdredacteur Peter Vandermeersch en collega Frans Klein van de partij waren. De titel van de lezing: ‘Reputatie komt te voet en gaat per twitterpost.’"

Grabbelen en graaien maar!