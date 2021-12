"Europäisch angehauchten".

Krijg een beetje een vieze smaak in de mond als ik die twee woorden alleen al probeer uit te spreken. En in de verte, niet eens zo ver weg, zie ik een Europese norm opdoemen, zoiets als bij de stofzuigers, waaraan alle landen dienen te voldoen, een Europese vlaggenmaat, opmaat tot de invoering van een verplichte Europese vlag die verplicht uit moet worden gehangen op verplichte Europese feestdagen, zoals het Suikerfeest.

Het is al erg genoeg dat de EU -dus niet Europa als samenstel van landen, maar de EU als organisatie- zich de 9e symfonie van Beethoven heeft toegeëigend, en dan met name de tekst uit ode 'An die Freude', het deel waarin het koor uit volle borst de woorden van Schiller uitschreeuwt "Alle Menschen werden Brüder...", alsof dat als vanzelf het resultaat zal gaan zijn van dat veelkoppige monster daar in Brussel!

Het gedicht van Schiller spreekt een hoop uit, een wens, en om de donder geen zekerheid, en de extatische maar tegelijkertijd breekbare muziek van Beethoven daagt die woorden ook op die wijze, met het telkens terugvallen van majeur naar mineur, van bombastisch naar klein. Wat zou het mooi zijn als de mensheid zich zou kunnen verenigen, zo zegt het gedicht, laten we de vreugde met elkaar delen, want vreugde brengt verbroedering.

Nou, het Europa van vandaag brengt alles behalve vreugde, en de EU lijkt er alles aan te doen om datgene wat ons nog een beetje vreugde geeft te vernietigen. We zijn onze vreugde en vooral onze onbevangenheid aan het verliezen, en dan halen we ook geen plezier meer uit Beethoven's muziek, dan is die omgekat naar een grimmig volkslied waarbij je stijf in het gelid moet gaan staan, bereid om op commando te gaan marcheren als de superstaat dat van je eist.

Bij Schiller is de Duitse taal nog een mooie taal, geschikt zelfs voor lyriek. Maar het Duits dat in Brussel wordt gesproken is een andere taal, een enge, harde, gebiedende taal. "Wir schaffen das" zou in een versregel van Schiller heel anders hebben geklonken.