Die Paul in dat onderste filmpje.

Oh man, met dat muziekje eronder en dan bloedserieus "I developed my technique really by luck..." doet deze repo het veel beter dan anything van Koot en Bie, Arjan Ederveen of Jiskefet.

Zeldzaam slappe lach van gekregen.

Hier kun je echt ma-gi-straal van in je broek pissen.

Totdat ik die snuit van Hugosjenko hiernaast zag op de plaat van de GeenStijl Daghap van 30-11 en me realiseerde dat Hugosjenko op eenzelfde soort manier met iedere verschijning op de teevee steeds opnieuw een soort QRankzinnig opdringerige coronaboer in ieders smoel laat. Waarvan in de coulissen Rutte de enige is die er de slappe lach van krijgt.

Dus bekeek ik het filmpje met dat mooie intro van Paul nog een paar keer en toen viel me vooral op hoe lief deze man ondanks zijn boertjes eigenlijk is, zo in vergelijking met die bully op VWS.

Bij die laatste is het pas echt smerig, dat geboer.