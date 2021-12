Dit, is Superbep de Vries, 55, uit Smilde. Het is weer een ongelooflijke naam, maar haar vader, Superjank, vond nou eenmaal dat er veel te veel Beppen waren op de wereld. En dus noemde hij zijn dochter Superbep. Enfin, vroeger was Superbep risicobeheerder in de offshore, verantwoordelijk voor implementatie van de risicomethodologie, en een expert in het identificeren van tenderbedreigingen. Daar stond een geweldig salaris tegenover, ware het niet dat ze doodongelukkig was op die booreilanden, en nu is ze cadeautjespakker bij de Intertoys.

Superbep had het vanochtend een beetje koud; vandaar de zwarte longsleeve onder haar polo. Supermarktmanager Egbert wil dat liever niet, hij heeft het altijd over 'uitstraling' enzo, maar wat Superbep betreft kan Egbert de tering krijgen. Hier pakt Superbep een cadeautje ter verzending aan de kleine Tijmen (4) uit Epe. Het lijkt misschien een azuurblauwe Audi e-tron maar dat is het niet: het is een speelgoedtruck gemaakt voor debielen.

Nou, het is een bijzondere dag vandaag, want vanuit het hoofdkantoor van Intertoys Amsterdam is vandaag een controleur op bezoek, alleen maar om te kijken hoe Superbep werkt. De controleur, links op de foto, is de ravissante Marijke-Moniek. Vroeger was Marijke-Moniek danseres in de goorste clubs van Belgrado, maar na een vervelende ervaring met de muziek van Bløf besloot ze het roer om te gooien. En daar staat ze dan, als controleur-cadeautjespakker bij de Intertoys. Ze heeft zin in een snuif, maar ja, het is hier geen 1992.

Kijk toch eens! Superbep is bijna klaar met inpakken. Dat inpakken heeft ze geleerd van een zwerver die ze ontmoette aan de toog van een café in Castricum. Dat kwam goed uit, want bij haar sollicitatie bij de Intertoys had ze precies niks aan haar offshoreverleden. Enfin, Superbep is getrouwd met Denise, een bevallige superlesbienne uit Doetinchem. Grappig genoeg werkte Denise vroeger bij Bart Smit, maar nu die winkel niet meer bestaat, zit Denise werkloos thuis: ze is namelijk te trots om voor een ander speelgoedbedrijf te werken. Wel is ze parttime expert coronavaccinaties. Ze deelt haar kennis vooral op Facebook, Twitter en websites met een extensie eindigend op .org.

Kijk nou dan toch eens, controleur-cadeautjespakker Marijke-Moniek is de beroerdste niet: ze helpt Superbep met het in de zak van Sinterklaas doen van het cadeautje voor Tijmen. Op de achtergrond de mascotte van de Intertoys. Die schijtolifant heeft de weinig creatieve naam 'Toy Toy'. Maar ja, hij heeft wel een lekker harde slurf, en daar weet Marijke alles van. Maar dat is weer een ander verhaal (18+).