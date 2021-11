Zou je maar gebeuren. Twee jaar lang iedere dag het idee hebben dat de grond onder je voeten wordt weggeslagen en ineens, poef, daar ga je. In een sinkhole (niet te verwarren met Helmond, dat is een stinkhol). Het gebeurde een dame uit Middelburg. Die heeft dus twee uur lang liggen verzuipen in het drijfzand, terwijl haar buurman en haar echtgenoot haar hoofd boven het randje van een vervelende dood wisten te houden. Dan kun je dus meteen een afspraak maken bij de nachtmerriedokter, want de komende paar nachtjes zitten volgeboekt. Enfin, mevrouw heeft het overleefd. Eerder dit jaar in Amsterdam ook al een sinkhole. Krijgen we dit gezeik nu steeds vaker of hoe zit dat?