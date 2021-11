Zometeen straks in ALLE wederberichten: SNEEUWFOTOOS. Want Eerste Sneeuw. Altijd grappig dat mensen het complete vaderlandse meteo-gebeuren taggen in hun sneeuwtweets, want als er iemanden zijn die wel weten dat het sneeuwt cq gaat sneeuwen zijn het wel de meteo-mensen. Maar daar gaat het nu niet om, maar om sneeuw die winter is. Vorig jaar had het 700 (ofzoiets) dagen niet gesneeuwd en ging iedereen en zijn lockdown-moeder naar Limburg om in Vaals naar wit spul te koekeloeren. Maar nu hebben we al sneeuw op 27 november. GRATIES! Maar wat niet omniet is, is uw gasrekening deze winter. Omdat een of andere slapende rijksambtenaar (met een salaris van 8K of meer) een verkeerde curve aan het flattenen is, hebben we beroerd weinig gasvoorraad. En straks - als het code zwart is bij -15 celsius - moeten er keuzes gemaakt worden. Wie krijgt nog wel een beetje gas, en wie niet? Sturen we op weersvoorspellingen, of op bevroren mensen? OMG TWEEDELING.