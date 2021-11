Op zich zit er wel een waarheid in dat ook bv drugshandel, mensensmokkel, heling een economische activiteit is. Ook daar heb je te maken met vraag en aanbod, logistiek, productie, relaties enzovoorts. Die vaardigheden kan je dus ook gebruiken in legale handel.

Nu lijkt mij, en snap totaal niet dat politici en politie dit niet meenemen, dat er ook geheel andere “vaardigheden” zijn. Namelijk mensen dwingen, bestelen, vermoorden, concurrenten beschieten enzovoorts. Dat is een niet geaccepteerde manier van met concurrentie en zakenpartners omgaan.

In de pizza business wil de opdrachtgever zijn product warm.

In de drugs business wil de opdrachtgever zijn product koud.

Hoe ondervang je dat?

Dan is er ook nog het niet te negeren stukje inkomsten. Het geboefte verdient astronomische bakken met geld, en die heb je niet als koerier van laten we zeggen pizza’s. Belasting betalen, vakantiegeld en ziekteverlof regelen voor je personeel/trawanten is ook niet de mores in deze business.