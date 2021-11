Het belangrijkste nieuws van het universum vindt gewoon hier op onze planeet plaats. Onze vrienden van het Pentagon openen officieel de jacht op UFO's met de vorming van de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG). Qua naamgeving nog niet erg Hollywood, maar qua taken des te meer. Ze nemen het werk over van de Unidentified Aerial Phenomena Task Force van de marine die in hun laatste rapport concludeerde dat ze voor 143 UFO-meldingen geen zinnige verklaring konden vinden, dus er is werk aan de winkel voor de nieuwe Men in Black. Een hele divisie aan luchtstarende verrekijkerdragers staat klaar om alle verdachte activiteiten vast te leggen, want het idee van buitenaards leven is misschien beangstigend, maar het idee dat China het eerder ontdekt is nog veel enger voor de Amerikanen. Gelukkig gaan ze er nu alles aan doen om E.T. eerder in de smiezen te krijgen, zodat Space Force tijdig in actie kan komen en we de aliens kunnen vernietigen democratie kunnen brengen voordat we van ze kunnen leren. The American way! Wij zijn vooral benieuwd naar de rapporten die de nieuwe club voortbrengt en hopelijk publiceren ze eindelijk meer video's en foto's van die 143 ongeïdentificeerde gevallen. Kom op jongens, laat ons geloven!

De first encounter van de msm

Beelden vanaf marineschip

Pilote Alex eerder over haar ufo-ontmoeting