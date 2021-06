Strijders! Er is weer UFO-nieuws! Normaal is Spartacus de ufoloog van dienst maar die is ontvoerd door aliens en krijgt as we speak een welverdiende anal probe dus handelt Bertje het UFO-dossier maar even af. Het nieuws is dat het Pentagon eindelijk met het langverwachte Grote UFO Rapport is doorgekomen waardoor nu vaststaat dat we worden bezocht door aliens, dat aliens gevangen worden gehouden in geheime kelders onder het Pentagon, dat Bill Gates een shapeshiftende reptilian is en dat Fox Mulder helemaal geen acteur was maar een sigaret rokende man in zwart pak met hoed is die voor de CIA werkt . In het Rapport der Rapporten staat precies wat je kon verwachten: 'We hebben geen flauw idee wat er door ons luchtruim vliegt, van de bestudeerde 144 serieuze goed gedocumenteerde bizarre gevallen van UFO passen er 143 niet in één van de categorieën 'weerballonnen, moerasgas, vogels, vliegtuigen, temperatuurinversie, andere weersverschijnselen, falende sensors, hallucinaties, rare natuurkundige dingen of drones', het zijn in elk geval geen geheime militaire testdingen van de VS en het zijn hoogstwaarschijnlijk ook geen geheime testdingen van de Russen, Chinezen of Nederlanders. Blijft over: categorie 'overig'. Wat alles kan zijn, ook 'buitenaards'. Maar waar 'buitenaards' staat mag u ook 'uit een andere dimensie', 'uit een parallel universum' of 'spectaculaire goochelshow danwel serieuze magie' denken.

Geen bewijs voor aliens, maar aliens worden ook niet uitgesloten.

Wat opzich best spectaculair is want het is voor het eerst in het bestaan van de mensheid dat een wereldmacht toegeeft dat er zoiets bestaat als UFO's, dat er 'iets' rondvliegt in afgesloten luchtruim wat er absoluut niet hoort te vliegen en dat het bestaan van buitenaards (of multidimensionaal) leven een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ook voor het eerst wordt hiermee het fenomeen UFO's vuistdiep in de mainstream media verankerd (NYT, WaPo, WSJ, NOS, DDS). Al weet niemand hoe leuk dat precies is want alles mainstream wordt meestal al snel aan stukken getrokken door desinformerende nepnieuwsdeugers met een humorloze fatsoenagenda, wat voor een beetje alien gegronde reden is überhaupt nooit meer iets met planeet Aarde te maken willen hebben, geef ze eens ongelijk.

Het Pentagon Rapport is een 'voorlopig' rapport, dus we zijn benieuwd naar het definitieve rapport. Net zoals we benieuw zijn of we de bij die 143 onverklaarbare meldingen behorende foto's, video, sateliet- en radardata ook te zien krijgen, maar dat zal dan wel weer niet. Liefhebbers lezen ook even dit interessante memorandum waaruit je met gemak de conclusie kunt trekken dat UFO-meldingen voortaan zo serieus worden genomen door de strijdkrachten dat een tsunami aan UFO-data ons zal overspoelen. Met een beetje geluk zit daar ook de Holy Grail tussen waarmee wordt bewezen dat het gaat om superieure technologie van Iran die de rest van de Vrije Wereld spoedig zal onderwerpen aan de sharia danwel dat het gaat om buitenaardse technologie waarmee de mensheid van de Grote Drie Ernstige Ziektes kanker, covid-19 en links stemmen wordt genezen en iedereen gratis de zwaartekracht kan gaan opheffen en nooit meer hoeft te werken maar voortaan betaald kan reaguren en F5'en.

Jammer dat Stanton Friedman dit niet meer kan meemaken.