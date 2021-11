Eigenlijk wilde we al stoppen met lezen bij 'GEVAAR VOOR MORALISME OP DE BOEKENPLANK', want het is vrijdag en straks gaan we gewoon lekker allemaal naar het café, maar dat was de boventitel en dan hadden we niet eens gezien dat de kop 'Wijze raad voor Sinterklaas: 'Bespaar kinderen die antiracistische boeken'' is. Het is met voorsprong het allertelegraafste artikel dat u deze week zult lezen, want dan volgt een aan een paar interviews met nono's opgehangen stuk over kinderboeken die je wél ('Het leven van een loser') en niet ('We moeten allemaal feminist zijn') mag lezen, met als uitsmijter een klaagzang over de negerpoep Kroesje van Janneke uit Jip en Janneke. DIE NEGERPOP BESTAAT NIET MEER WAT EEN SCHANDE. Die kleinburgerlijke drang om VOOR HET BEHOUD VAN HET ECHTE NEDERLAND aanpassingen die de tand des tijds niet doorstaan, of boeken met nieuwe of andere inzichten, te moeten kapittelen. Het is de strijd voor het behoud van Zwarte Piet, maar dan in de kantlijn: sjonge jonge wat worden onze kindertjes toch keihard van een vreugdevol leven benomen omdat de negerpop van Janneke uit het boek is gehaald - en koop dat en dat boek maar lekker NIET. Wijze raad voor De Telegraaf: ga weg.