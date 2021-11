We vermoeden al een tijdje dat Sywert slechts het topje van de ijsberg is waar het ministerie van VWS graag de spotlight op richt, zodat we niet onder het wateroppervlak kijken en uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat onder de waterlijn inderdaad nog veel verspilling verborgen gaat. Het ministerie betaalde zo'n twee miljoen euro te veel aan Chinese leveranciers, omdat bij de prijzen van beschermingsmiddelen een kickback was inbegrepen voor de door het ministerie ingeschakelde tussenpersoon van het Britse bedrijf Bunzl. Een tussenpersoon die ook """om niet""" bijsprong in het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en zo slim was om de kickback te weigeren zodat een leveringsdeal van 80 miljoen euro (met een rendement van 15 procent! Ka-ching!) van een dochteronderneming van Bunzl met het ministerie niet in gevaar kwam. Ondanks dat de kickback niet bij Bunzl belandde, brachten de Chinezen het bedrag wel gewoon in rekening en die euro's zien we waarschijnlijk niet meer terug. De landsadvocaat concludeerde eerder al dat het convenant tussen het LCH en zijn tussenpersonen juridisch erg wankel in elkaar steekt, dus we hebben ook geen poot om op te staan. En zo komt steeds meer van deze geldverspillende ijsberg boven water en blijkt de financiële huishouding van het LCH zo lek als een mandje. Waar blijft die parlementaire enquête naar deze mondkapjes-Titanic?

Wees niet bang, iedereen is ook nog #BOOS op Sywert