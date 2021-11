U moest het een jaartje zonder doen uit België halen, maar dit jaar kunt u weer ongegeneerd uw eindejaarsbonus uitgeven aan vuurwerk bij het plaatselijke tuincentrum. Gisteren werd bekend dat het OMT geen advies meer uitbrengt over een vuurwerkverbod en daarom zijn de leveranciers vandaag begonnen met de distributie van de knallers, spuiters en fluiters naar de landelijke verkooppunten. En dat betekent dat we ons weer kunnen opmaken voor een knallende maand met de mooie traditie van de vuurwerkdiscussie. De Partij voor de Haagse Dieren steekt het lontje vast aan door nu al te wijzen naar de arme hondjes en poesjes. Dit zal ongetwijfeld resulteren in een duizendklapper van allerlei dierenknuffelaars die vaak vinden dat gestreste mensen zich niet aan moeten stellen, maar direct in een paniekmodes schieten als hun trouwe blaffer een keer verward opkijkt tijdens de jaarwisseling. De gillende keukenmeiden volgen vanuit de linkse partijen die ongetwijfeld weer terugvallen op hun milieustandpunten nu het OMT het ziekenhuisargument niet omarmt. En laten we vooral de jaarlijks terugkerende losse flodder van het meldpunt vuurwerkoverlast niet vergeten die traditioneel duizenden meldingen van overlast door illegaal vuurwerk op illegale tijdstippen gebruikt om legaal vuurwerk te verbieden. In de andere hoek van de straat stikt het vervolgens weer van Youtube-tieners/tokkies die hun laatste beetje vuurwerkvrijheid bij elkaar rapen, aan drie jerrycans benzine binden en in een speeltuintje tot ontploffing brengen, omdat likes nu eenmaal belangrijker zijn dan een volledige set vingers en ouderlijk toezicht blijkbaar niet meer van deze tijd is. Het maakt niet uit in welke hoek van de discussie u staat; we wensen alle korte lontjes veel plezier met het compleet uit de klauwen laten lopen van deze discussie en vergeet vooral niet op 1 januari zelf de restanten van deze uit elkaar geknalde samenleving bij elkaar te vegen.